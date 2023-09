Il mese di ottobre si preannuncia davvero infuocato per la distribuzione della beta One UI 6.o sui Samsung pieghevoli. Anche i foldable di vecchia generazione riceveranno ben presto il firmware di test: ad annunciarlo è un portavoce Samsung attraverso il forum Samsung Members e dunque difficilmente i piani del produttore saranno diversi da quelli indicati.

Come già indicato, l’arrivo della beta One UI 6.0 sui Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 dovrebbe essere imminente (con rilascio a giorni) ma la notizia odierna riguarda anche i pieghevoli meno recenti. I Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4, ma pure i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Flip 3, dovrebbero rientrare nel programma sperimentale nel corso del mese di ottobre. La pianificazione è esattamente questa e Samsung farà di tutto per rispettarla, salvo imprevisti pure possibili quando parliamo di sviluppo software.

Per quest’anno, Samsung ha organizzato una macchina imponente per la sperimentazione della sua interfaccia One Ui 6.0 abbinata all’aggiornamento di sistema Android 14. Fino ad sono stati inseriti nella fase di test un numero considerevole di smartphone e tra questi non ci sono solo nuovi ed ex top di gamma. In effetti, oltre alle prime release di prova per i Samsung Galaxy S23, S22 e S21, altri dispositivi come il Galaxy A34, Galaxy A54 sono già rientrati nella preziosa fase.

Peccato solo che i lavori in beta coinvolgano oggi soltanto alcuni paesi selezionati. In particolar modo, in effetti, i firmware sperimentali sono stati distribuiti solo negli Stati Uniti, in Corea del Sud, in Cina e per quanto riguarda l’Europa nel Regno Unito, in Polonia e in Germania. L’Italia resta fuori da qualsiasi test in questa fase come in passato. Ci toccherà attendere solo la distribuzione definitiva su tutti Samsung Galaxy supportati ma questa non partirà di certo prima di novembre, visti i piani attuali.

