Emergono alcune segnalazioni particolarmente delicate e significative, oggi 21 settembre, in merito al presunto SMS del Dottor Saverio Lucca arrivato sugli smartphone di tanti italiani. Una vicenda che ricorda moltissimo quella analizzata nei giorni scorsi, con il messaggio in quel frangente associato ad un altro medico (la cui autenticità è tutta da dimostrare), vale a dire Roberto Mauro. Naturalmente, si tratta di persone che, se esistenti, sono del tutto ignare di quello che sta avvenendo e del fatto che qualcuno abbia deciso di sfruttare il loro nome per portare avanti una truffa.

Provvedete a cancellare il finto SMS del Dottor Saverio Lucca: le prime testimonianze in Italia

Come riconoscere la truffa che sta circolando in queste ore nel nostro Paese? Tantissimi utenti fanno sapere di aver ricevuto un SMS tramite il quale il Dottor Saverio Lucca avrebbe richiesto di richiamare un numero specifico per inoltrare al destinatario una comunicazione urgente. Ora, al momento non si hanno certezze sul fatto che ci sia o meno un medico iscritto all’Albo con il suddetto nome, ma il punto non è questo come abbiamo avuto modo di constatare con le indicazioni venute a galla proprio in queste ore.

Gli elementi da prendere in considerazione quando si ricevono messaggi del genere sono sempre gli stessi. In primo luogo, il vostro medico curante non potrebbe mai invitarvi a richiamare un numero per inviarvi una comunicazione importante. In aggiunta, qualora non abbiate mai sentito questo nome, è impossibile che un dottore “esterno” possa avere il vostro numero di telefono, come evidenziato da altre fonti che hanno trattato la vicenda.

Dunque, abbiamo elementi a sufficienza per invitare tutti ad ignorare il presunto SMS del Dottor Saverio Lucca oggi in Italia. Anche a voi è arrivato un messaggio di questo tipo nelle ultime ore? Fateci sapere.

