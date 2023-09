Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, è ormai risaputo che i Samsung Galaxy S23 FE giungeranno sul mercato (probabilmente) dal prossimo mese di ottobre. La novità delle ultime ore è che il telefono tanto atteso è stato individuato in due sue varianti, differenziate per il processore a bordo. Come è solita fare Samsung da tempo, in alcuni paesi lo smartphone giungerà con la soluzione Exynos, in altri con quella Snapdragon.

La certezza riguardo la duplicità di scelta giunge grazie gli esemplari individuati nella Google Play Console. Il primo esemplare individuato è stato quello etichettato come S5E9925 (con soluzione Exynos 2200 come processore). La seconda alternativa è stata individuata come la SM8450 (e quest’ultima con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 1). Visti i trascorsi del brand asiatico, è molto probabile che il device con Snapdragnon sia destinato solo a Cina e Stati Uniti, quella con Exynos invece ad Africa, Asia, Australia, Europa e America Latina. Con sommo rammarico di noi italiani, l’alternativa Qualcomm (la più performante e gradita al pubblico) non sarà destinata alla commercializzazione nostrana. La scelta tuttavia non stupisce, vista la stessa pianificazione anche per altri dispositivi di recente uscita.

A parte la questione processore, il Samsung Il Galaxy S23 FE dovrebbe avere uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz e HDR10+. La fotocamera posteriore dovrebbe avere un sensore principale 50 MP, un’unità ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x. Per quanto riguarda la componente per i selfie, la risoluzione dovrebbe essere da 10 MP, mentre la batteria sarebbe da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W e ricarica wireless da 15 W. Attendiamo solo di vedere tutte queste specifiche confermate.

