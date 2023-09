Sono indiscrezioni di Chi ma sembra che Matteo Paolillo aspiri a Sanremo 2024. Presenterà sicuramente un pezzo ad Amadeus, il resto sarà da vedere. Il direttore artistico del Festival lo prenderà o lo escluderà dal cast di Sanremo?

Quante possibilità ci sono di vedere Matteo Paolillo a Sanremo 2024? Il giovane è diventato famoso grazie alla sua presenza nel cast della fiction Mare Fuori, dove veste i panni di Edoardo. La notizia degli ultimi giorni è che non prenderà parte al musical di Mare Fuori, per dedicarsi ai suoi impegni nel campo musicale.

ARTICOLI CORRELATI

Non tutti sanno infatti che Matteo Paolillo ha rilasciato un progetto discografico e che partirà in tour a novembre. Poi, aspira alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024, in gara tra i Campioni che Amadeus comunicherà a dicembre.

“Matteo Paolillo non sarà presente al Musical di Mare Fuori, per lui un Tour nei teatri con le sue canzoni aspettando Sanremo 2024, se la sua candidatura verrà accolta da Amadeus”, si legge da Porro, la cui fonte è il settimanale Chi.

L’attore e cantante è reduce dalla pubblicazione dell’album “Come Te”, da cui è tratto il brano “Origami all’alba”. Proprio questa è la canzone scelta come colonna sonora di Mare Fuori 3. La canzone è stata molto apprezzata dal pubblico, e il traino di Mare Fuori ha sicuramente contribuito a rendere noto la carriera parallela di Paolillo nel mondo della musica al punto che potrebbe essere la favorita rispetto a quella da attore.

Intanto, nelle prossime settimane, i fan avranno la possibilità di vederlo dal vivo sui palchi della penisola. Questi gli appuntamenti musicali:

29 novembre all’Alcatraz di Milano

2 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova

5 dicembre al Teatro Concordia di Venaria Reale

7 dicembre all’Estragon di Bologna

16 dicembre all’Atlantico di Roma

21 dicembre al Palapartenope di Napoli