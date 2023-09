Honor ha lanciato in via ufficiale l’Honor X40 GT Racing Edition come terzo smartphone della gamma che va ad unirsi a Honor X40 e Honor X40 GT, entrambi annunciati nel 2022. La nuova Racing Edition è la stessa della Vanilla X40 GT, anche se si differenzia per configurazioni e opzioni di colore. Infatti, è disponibile nella variante di memoria 12GB di RAM con 256GB di memoria interna e 12GB di RAM con 512GB di spazio di archiviazione e nelle colorazioni Fantasy Black, Racing Black e Racing Silver tramite il sito web ufficiale. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche e specifiche tecniche principali.

Il nuovo Honor X40 GT Racing Edition sfoggia un display TFT LCD punch-hole Full HD+ (con risoluzione 2388 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e frequenza di campionamento touch a 480Hz. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 12GB di RAM LPDDR5 e 256 o 512GB di storage interno UFS 3.1 insiene ad una GPU Adreno 660. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo presenta sul retro un modulo fotografico circolare dotato di tre fotocamere e un flash LED caratterizzate da: un sensore principale da 50MP con apertura f/1.8, un sensore di profondità da 2MP con apertura f/2.4 e un macro da 2MP con apertura f/2.2. La fotocamera selfie è da 16MP con apertura f/2.45.

Il Honor X40 GT Racing Edition integra una batteria da 4800mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 66W, garantendo una carica del 50% in soli 15 minuti. Altre caratteristiche includono WiFi dual-band, Bluetooth 5.2, NFC, uno scanner di impronte digitali montato lateralmente e una porta USB Type-C. Lato software, il device lavorerà con interfaccia Magic UI 7.0 basata sul sistema operativo Android 12 fuori dalla scatola. Lo smartphone è già disponibile in Cina nelle tre opzioni di colore (Fantasy Black, Racing Black e Racing Silver ) al prezzo di 1799 Yuan (che al cambio corrisponde a circa 230 euro) nella configurazione 12/256GB e a 1999 Yuan (circa 260 euro) nella versione 12/512GB.

