Con i nuovi telefoni di punta presentati ad agosto, il prossimo obiettivo di Samsung sembra essere quello di realizzare dei telefoni economici. Uno di questi device sarà il Samsung Galaxy A05, di cui le immagini rendering sono trapelati di recente, ma il colosso di Seul potrebbe non fermarsi qui e lanciare anche il Samsung Galaxy A15 subito dopo, come suggerito da una nuova fuga di notizie. Come riportato da “SamMobile“, sono trapelati render esclusivi del dispositivo tramite i ragazzi di “TheTechOutlook“. Ad essere cambiato pare essere il design del telefono rispetto a quello che siamo abituati a vedere sugli smartphone Samsung Galaxy. La prima cosa che noterete è come il Samsung Galaxy A15 abbia una cornice piatta invece di quella arrotondata che generalmente utilizza il produttore asiatico, il che potrebbe rendere il telefono meno comodo da tenere in mano.

Si prevede che Samsung utilizzerà un display piatto su tutti e tre i modelli Samsung Galaxy S24, quindi è possibile che anche il telaio riceva lo stesso trattamento. Anche quello del Samsung Galaxy A15 sembra sporgere leggermente dove sono posizionati i pulsanti di accensione e del volume. La cornice sporgente pare piuttosto poco attraente in questi render, ma si spera che abbia un bell’aspetto nella realtà, soprattutto se farà parte del design di più smartphone Galaxy nel 2024.

Abbastanza sorprendentemente, anche con la cornice piatta, secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy A15 sarà più sottile, pari a 8,4mm (il Galaxy A14 ha uno spessore di 9,1mm). La larghezza e la lunghezza del telefono potrebbero essere inferiori poiché si dice che sarà dotato di un display da 6,4 pollici (con un notch Infinity-U) invece del display da 6,6 pollici dell’A14. Non si conoscono molte altre specifiche del Samsung Galaxy A15 in questo momento, e potrebbe passare un po’ di tempo prima che ciò cambi se Samsung intende lanciare il device un anno dopo il suo predecessore, che fisserebbe la data di lancio nel febbraio 2024.

