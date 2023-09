Stanno arrivando proprio in queste ore alcune precisazioni interessanti, utili per comprendere alcune decisioni di Apple in merito alla scheda tecnica dei nuovi iPhone 15 Pro Max. Tra le obiezioni arrivate dal pubblico, subito dopo la presentazione di questa serie, abbiamo le specifiche relative allo zoom ottico a detta di alcuni non evoluti. Arrivando a pagare anche un pesante gap rispetto alla concorrenze in un contesto del genere. Premesso che le aspettative siano notevoli per questi prodotti, come abbiamo avuto modo di osservare con un altro articolo in questi giorni, alcuni aspetti vanno chiariti per forza di cose.

Precisazioni varie sull’iPhone 15 Pro Max e sullo zoom ottico limitato per il nuovo top di gamma

Se volete capire per quale ragione siano state prese determinate decisioni da Apple sulla fotocamera del top di gamma, diventa indispensabile analizzare le recenti dichiarazioni del vicepresidente dell’ingegneria del software della fotocamera di Apple, Jon McCormack. Quest’ultimo, in occasione di un’intervista rilasciata a Numerama, in particolare al giornalista Nicolas Lellouche, ha spiegato perché il sistema di lenti a tetraprisma dell’iPhone 15 Pro Max alla fine sia stato limitato al tanto discusso zoom ottico 5x, invece di 10x. A differenza di quanto avvenuto pochi mesi fa con il Samsung Galaxy S23 Ultra.

La questione “numerica”, secodo McCormack, è ampiamente bilanciata dal fatto che il nuovo teleobiettivo dell’iPhone 15 Pro Max pare essere dotato del sistema di stabilizzazione della fotocamera più avanzato che sia mai stato concepito dalla mela morsicata. Questa decisione, per farvela breve, avrebbe dato vita ad una combinazione di stabilizzazione ottica dell’immagine ed un modulo di spostamento del sensore 3D con messa a fuoco automatica, che nel concreto dovrebbe fare la differenza.

Insomma, secondo Apple questi aspetti contano di più rispetto ai numeri con il nuovo iPhone 15 Pro Max. Staremo a vedere.

