Sono note le anticipazioni di Amici del 24 settembre, per la prima puntata della nuova edizione. Al centro della puntata le maglie dei concorrenti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che riparte con la puntata speciale di formazione della classe, confermata nella domenica pomeriggio su Canale 5.

Alla guida del programma c’è Maria De Filippi, che quest’anno arruola anche tanti ospiti nella prima puntata del talent, primo tra tutti Mattia Zenzola. Come da tradizione, il vincitore in carica torna ad Amici per il passaggio del testimone con i nuovi allievi. Mattia, inoltre, dovrà restituire la coppa vinta nella fase serale che verrà inevitabilmente assegnata ad uno dei concorrenti della nuova classe, la prossima primavera.

Gli ospiti di Amici il 24 settembre

Non solo Mattia. In studio ci sarà anche Angelina Mango, vincitrice del circuito canto della scorsa edizione di Amici. Poi vedremo J-Ax e Tananai, Annalisa, Stash dei The Kolors, Cristiano Malgioglio e ancora Francesco Arca e Ciro Immobile. Poi Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella, attori della nuova fiction Mediaset Maria Corleone, prossimamente in onda su Canale 5.

Ognuno degli ospiti ha assegnato una o più maglie.

I concorrenti di Amici

Chi sono i nuovi concorrenti di Amici? Alcuni volti noti e altri meno approdano su Canale 5. Dalla pagina Amici News apprendiamo che hanno avuto accesso al programma:

Chaira Porchianello – ballerina

Mida – cantante

Mariasol – ballerina

Elia – ballerino

Holden – cantante

Sofia – ballerina

Holy Francisco – cantante

Matthew – cantante

Dustin – ballerino

Sarah – cantante

Lil Jolie – cantante

Gaia – ballerina

Valentina Mew – cantante

Kumo – ballerino

Nicholas – ballerino

Francesi Spacchippiez – cantante

Ezio – cantante

Petit – cantante

Simone Galluzzo – ballerino