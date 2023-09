La divisione Exynos di Samsung ha avuto alcuni anni difficili. I chipset mobili interni dell’azienda non sono stati all’altezza delle aspettative, mentre i chip di altri produttori sono diventati sempre più forti, il che ha portato Samsung a rinunciare completamente all’utilizzo di un chip Exynos sulla sua linea di punta Galaxy S del 2023 in modo da poter sfruttare il tempo extra per rendere il prossimo Exynos il migliore possibile. Tuttavia, al momento non c’è alcuna conferma che il produttore asiatico riporterà il SoC Exynos sotto il cofano dei suoi device portabandiera l’anno prossimo, con alcune voci che sostengono addirittura che il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe utilizzare lo Snapdragon 8 Gen. 3 in tutti i mercati. Ad ogni modo, è più o meno certo che Samsung riporterà il chip Exynos di punta del 2022 (l’Exynos 2200) entro la fine dell’anno con il Samsung Galaxy S23 FE, come confermato dai benchmark. Come riportato da “SamMobile“, questi elenchi di benchmark rivelano anche che il device potrebbe essere più veloce della serie Samsung Galaxy S22 nonostante utilizzi lo stesso chip con le stesse velocità di clock ed altri parametri, e non con un piccolo margine.

Finora Samsung ha lanciato due telefoni Galaxy S FE, ed entrambi hanno ottenuto prestazioni migliori rispetto alle loro controparti non FE con gli stessi chip Exynos, probabilmente perché è riuscita ad ottimizzare tali chip nei mesi tra il lancio dell’S20 FE/S21 FE. Il Samsung Galaxy S21 FE è stato leggermente ritardato ed alla fine è stato lanciato circa 15 mesi dopo il Galaxy S20 FE, mentre il Samsung Galaxy S23 FE arriverà quasi due anni dopo il Galaxy S21 FE. Come avrete intuito, ciò significa che il colosso di Seul ha avuto più tempo per migliorare l’Exynos 2200 dopo il suo debutto rispetto al tempo che ha avuto per migliorare l’Exynos 990 e l’Exynos 2100 che alimentavano rispettivamente l’S20 FE e l’S21 FE. Per i consumatori, questa è una benedizione, almeno se i punteggi dei benchmark per il Samsung Galaxy S23 FE sono indicativi delle prestazioni del telefono nel mondo reale.

Francamente, anche se le prestazioni del Samsung Galaxy S23 FE fossero le stesse del Galaxy S22, sarebbe comunque un ottimo affare mantenendo il prezzo di 699 dollari dei suoi predecessori (se solo il colosso di Seul potesse rilasciare il telefono al momento giusto, o almeno evitare di lanciarlo troppo vicino alla gamma Galaxy S24 del prossimo anno).

