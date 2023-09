Da tempo Morgan lamenta un certo ostracismo nei suoi confronti, un dibattito che il cantautore brianzolo riapre ogni volta che la stampa e i social si scagliano contro di lui a seguito di un avvenimento importante.

Esaurite le polemiche sui fatti di Selinunte, per il quale Marco Castoldi ha subito attacchi anche da Andrea Scanzi, è arrivato il tempo di X Factor. Nelle ultime ore si vocificera circa una querelle tra il cantautore e la collega di giuria Ambra Angiolini, che lo avrebbe zittito in un momento di tensione. Se ne parla, piuttosto, con la formula dubitativa.

Settembre è comunque un mese intenso per Morgan, che dopo l’exploit in Sicilia è stato contrattaccato anche da Marracash che lo ha invitato a non fare il suo nome – a Selinunte il frontman dei Bluvertigo aveva urlato: “Andate da Fedez! Andate da Marracash!” – e la vicenda si è conclusa con un silenzio reciproco.

Nelle ultime ore Morgan è ritornato sui social e ha postato una riflessione sia nelle storie Instagram che sulla bacheca. Ritorniamo, ora, all’ostracismo di cui Castoldi si sente spesso vittima, ma in questo caso parla di una vera e propria discriminazione. Le sue parole:

“Odio per l’essere umano: misantropia. Odio verso le femmine: misoginia. Vilipendio verso l’omosessualità: omofobia. Disprezzo dello straniero: razzismo. Noncuranza dei meno abbienti: classismo. Disinteresse generico verso gli altri: snobbismo. Odio verso gli artisti? Non c’è una parola, eppure è molto diffuso“.

I commenti dei suoi follower non si fanno attendere. Alcuni propongono risposte: la più frequente è “invidia“, ma c’è anche chi parla di “fantafobia“, che indicherebbe una “paura della fantasia“. C’è anche chi si avvale delle citazioni colte, come chi ricorda un verso di Iodio dei Bluvertigo: “Odio per la mia vicina che reclama per il frastuono che procuro”.

