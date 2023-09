Vengono a galla proprio in queste ore alcune indicazioni particolarmente interessanti per i possessori di un Samsung Galaxy S23, soprattutto in relazione a chi è in attesa di toccare con mano il tanto atteso aggiornamento con One UI 6.0 e Android 14. Dopo avervi parlato dell’esordio sul mercato della terza beta, almeno per quanto concerne quei Paesi in cui si è deciso di rendere disponibile il programma, pare che il produttore coreano abbia deciso di intervenire ulteriormente per venire incontro alle esigenze degli utenti. Da capire, a freddo, se siano stati risolti anche alcuni problemi imprevisti dopo il nostro primo approfondimento a tema.

Ulteriore intervento per i Samsung Galaxy S23 la terza beta di One UI 6.0 e Android 14 da oggi

Dunque, registriamo un intervento migliorativo extra per i Samsung Galaxy S23 a partire da oggi 20 settembre, alla luce delle prime apparizione di un upgrade extra inerente la terza beta di One UI 6.0 da oggi. Secondo quanto appreso fino a questo momento, grazie anche al primo report a tema di SamMobile, il registro delle modifiche ufficiale non ha rivelato nulla di concreto. Dunque, non possiamo aspettarci funzioni extra riguardanti l’aggiornamento, rispetto alla beta che ha fatto la propria apparizione alcuni giorni fa, ma afferma che il nuovo aggiornamento risolve bug e migliora le prestazioni dei telefoni della serie Galaxy S23.

In sostanza, tutti coloro che hanno registrato il proprio telefono al programma Beta One UI 6.0, in particolare chi si trova in ​​Germania o Corea del Sud, può verificare subito la presenza del nuovo aggiornamento. Nel corso delle prossime ore, il medesimo aggiornamento potrebbe essere rilasciato in altri mercati, tra cui Cina, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti, tra pochi giorni.

Solo nei prossimi giorni capiremo come cambieranno le cose per i Samsung Galaxy S23, in attesa che il nuovo aggiornamento con One UI 6.0 e Android 14 possa arrivare in versione definitiva in Italia.

