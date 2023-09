Ci sono delle nuove emoji per iPhone in cantiere. La versione Unicode 15.1 è stata approvata la settimana scorsa e ora, dopo l’avvenuta distribuzione dell’aggiornamento iOS 17, ci si potrebbe chiedere quali rinnovate soluzioni arriveranno sui telefoni e soprattutto quando. La disponibilità non sarà immediata, questo vale subito la pena dirlo; in relazione ai nuovi simboli invece, c’è da dire che ce ne sono diversi che potranno tornare davvero utili nelle chat.

Nuove emoji per iPhone

Tra le nuove imoji approvate, ci sono quelle presenti nell’immagine di apertura articolo. Il pacchetto include una fenice, un lime, un fungo, una faccina che viene scossa verticalmente (ad indicare un cenno di “sì”) e una seconda che si muove in orizzontale (per segnalare un “no”). Sono state anche introdotte una catena spezzata, ma pure diverse combinazioni di emoji per la rappresentazione della famiglia in ogni sua sfaccettatura. Ancora, alcune emoji raffiguranti persone presentano ora diverse opzioni, ossia sono rivolte a destra o a sinistra: è questo il caso di uomini e donne che camminano, che corrono, in ginocchio, con il bastone, su una sedia a rotelle manuale o anche motorizzata.

Quando arriveranno

Chiarite quali sono le nuove emoji per gli iPhone in arrivo con iOS 17, è giusto anche non coltivare false speranze su un rilascio immediato. Le novità non saranno subito disponibili dopo l’aggiornamento del sistema operativo Apple alla sua prima release. In effetti, dopo l’approvazione Unicode 15.1, gli stessi sviluppatori avranno bisogno di tempo per integrare faccine e simboli nel codice. Guardando ad un anno fa, le nuove emoji appunto sono state rese disponibili per tutti molto in là, ossia con iOS 16.4 a febbraio scorso. Possiamo ipotizzare la stessa tempistica anche quest’anno, fermo restando che l’azienda di Cupertino potrebbe stupirci con tempi meno lunghi.

