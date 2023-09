Registriamo una decisa accelerata allo sviluppo della One UI 6.0 per diversi Samsung Galaxy nelle ultime ore. Dopo il via alla sperimentazione su Samsung Galaxy S22 avvenuto ieri 19 settembre, riportiamo la notizia dell’inizio degli stessi test anche per i più datati Samsung Galaxy S21. Si tratta di un traguardo importante per tutte le ammiraglie di due anni fa, dunque per il modello standard, quello Plus e ancora quello Ultra.

L’aggiornamento beta One UI 6.0 (naturalmente basato su Android 14) è disponibile solo in Corea del Sud, almeno al momento di questa pubblicazione. L’inizio dei test è valido per i modelli sbloccati dei telefoni e per quello degli operatori KT, LGU+ e SKT. Il peso del download è davvero importante, ossia ben 2,5 GB: non poteva essere altrimenti, vista la presenza di una versione dell’interfaccia completamente nuova e pure dell’ultima release del sistema operativo Android 14.

La prima beta One UI 6.0 per i Samsung Galaxy S21 potrebbe presto giungere in paesi diversi dalla Corea del Sud. Esattamente come capitato con il più recente Samsung Galaxy S23, si potrebbe ritenere plausibile il via dello stesso programma sperimentale anche in altri paesi del mondo: saranno senz’altro beneficiari dell’update di test nazioni come gli Stati Uniti, la Cina e ancora (in Europa) la Germania, la Polonia, il Regno Unito. Meglio non nutrire speranze per noi italiani invece. Da sempre siamo tagliati fuori dai programmi beta del produttore e l’attuale One UI 6.0 non fa alcuna eccezione.

La partenza del programma lascia ben sperare tutti però, anche noi italiani non raggiunti dalla beta One UI 6.0. In effetti, il via alla sperimentazione già a metà settembre in concomitanza con quella sul Samsung Galaxy S22, lascia intendere che il rilascio della versione definitiva dell’aggiornamento potrebbe anch’esso essere simultaneo, ma non prima del mese di novembre (molto probabilmente).

