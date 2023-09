Nome: Jasmin

Cognome: Zangarelli Ciuffini

Anno di nascita: 2003

Città: Roma

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Comedy

Chi è Jasmin Zangarelli

Jasmin Zangarelli è una tiktoker nata a Roma nel 2003. Da quando aveva 11 anni è pattinatrice sul ghiaccio ma negli anni ha scoperto l’universo social al quale si è affacciata per la prima volta nel 2019, quando su TikTok ha pubblicato un video comico. Improvvisamente quel contenuto è diventato virale, così Jasmin ha capito che quella era la sua strada.

ARTICOLI CORRELATI

Figlia di madre brasiliana – la mamma è nata a Rio De Janeiro – Jasmin Zangarelli parla perfettamente cinque lingue: italiano, spagnolo, francese, inglese e portoghese. Su Instagram supera i 400 mila follower, mentre su TikTok supera i 3 milioni.

Jasmin è molto legata al fratello Stefano di cui ha la data di nascita tatuata sul braccio. La giovane tiktoker, ormai famosa per la sua ironia e per i contenuti divertenti, sogna una carriera da attrice.

Per via delle origini brasiliane della mamma, molti si sono chiesti se Jasmin fosse adottata. Per questo la giovane content creator si è difesa con queste parole:

“Non capisco perché dovete credere che chi ha un genitore con il colore delle pelle diverso debba per forza essere stato adottato. Io ho origini brasiliane, tutta la famiglia di mia madre è di colore mentre mio padre è italiano. Non perché mia madre è mulatta io sono stata adottata”.

Vita privata

Jasmin Zangarelli è molto riservata sui suoi affetti. Si sa che la tiktoker è legata da una profonda amicizia con Simone Berlini e Davide Moccia, ma spesso collabora anche con Tommaso Donadoni e Alessia Lanza.

Non è dato sapere se Jasmin sia fidanzata, né se abbia avuto una relazione con altri influencer famosi dopo essere diventata popolare.

Continua a leggere su optimagazine.com