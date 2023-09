Sull’acquisto di un iPhone è possibile risparmiare una bella somma se si decide di puntare su un modello ricondizionato. Per questo oggi vogliamo proporvi un’offerta molto allettante, presente su Amazon, che riguarda l‘iPhone 13 ricondizionato azzurro da 128GB di memoria interna. Prima di parlare dello sconto proposto dal famoso sito di e-commerce per tale device, vogliamo rinfrescarvi la memoria sul termine ricondizionato. Si tratta semplicemente di un dispositivo che è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo.

Come sta cambiando il prezzo anche degli iPhone 13 ricondizionati su Amazon a fine settembre

Dunque, non solo modelli nuovi in offerta, come quelli analizzati la scorsa settimana. Sono smartphone rigenerati che non hanno nulla da invidiare ai modelli nuovi di zecca, ma costano di meno. Può capitare che qualche dispositivo esca con qualche difetto dal processo produttivo, qui Apple interviene sostituendo le parti non funzionanti, ma ovviamente il prezzo non potrà essere lo stesso del dispositivo nuovo. Vediamo quindi cosa propone nella giornata odierna Amazon per questo iPhone 13 ricondizionato azzurro da 128GB di memoria interna. Qui è presente un bel risparmio del 15% rispetto al prezzo del modello nuovo che risulta essere di 719 euro.

La cifra finale quindi sarà di 608,50 euro, molto più conveniente e senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. L’offerta risulta essere molto ghiotta, tant’è che le scorte a disposizione stanno per terminare su Amazon, bisogna quindi affrettare i tempi per avere tra le mani questo iPhone 13 ricondizionato azzurro da 128GB. Inoltre è possibile sfruttare anche il pagamento a rate con Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter acquistare tale prodotto.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ricordiamo come questo iPhone 13 sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici e possa contare su un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel. Infine il processore è un A15 Bionic per prestazioni fulminee. A voi la scelta finale.

