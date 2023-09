Arriva in Italia il nuovo Realme C51, device di fascia bassa, ma dal profilo comunque interessante, soprattutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo che propone. Il nuovo Realme C51 è spinto del SoC Unisoc Tiger T612 octa-core (2 core Cortex A75 e 6 core Cortex A55), realizzato con processo produttivo a 12nm, ormai un po’ avanti con gli anni e dotato di un modem integrato compatibile con le reti 4G (il dispositivo è dual SIM). Lo smartphone è disponibile in due versioni, entrambe con 4GB di RAM che diventano 8GB con la RAM dinamica (il sistema operativo utilizza una parte della memoria di archiviazione per incrementare la RAM di altri 4GB di RAM virtuale). La prima variante del dispositivo è dotata di 64GB di storage, mentre la seconda propone 128GB di spazio di memoria. Per entrambe le versioni del Realme C51 troviamo sotto il cofano una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W (da 0 a 50% in meno di 30 minuti).

Il Realme C51 arriva sul mercato con un display IPS LCD da 6,74 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e refresh rate di 90Hz. La doppia fotocamera posteriore è dotata di un sensore da 50MP affiancato ad un sensore per la profondità di campo. La fotocamera anteriore è da 5MP. A bordo troviamo anche il sensore di impronte digitali laterale ed il chip NFC. Lo smartphone ha dimensioni pari a 167.2 x 76.7 x 8mm, per un peso complessivo di 186gr. La scocca, invece, è realizzata in plastica, disponibile nelle colorazioni Mint Green e Carbon Black.

Il nuovo Realme C51 arriverà in questa settimana in Italia, sia tramite i canali online che nei negozi fisici. Al momento, è disponibile solo la versione 4/128 GB che viene proposta con un prezzo di listino di 159,99 euro. Arriverà presto anche la variante 4/64GB, già presente sul sito ufficiale di Realme, che costerà all’incirca 20, 30 euro in meno. Come potete vedere, trattasi di un dispositivo che ha le sue limitazioni, ma che, dato il prezzo, potrebbe piacere ancora a molti utenti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

