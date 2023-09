Perché la modalità StandBy non funziona sull’iPhone, anche se aggiornato ad iOS 17? La novità è tra le più interessanti dell’ultimo update Apple: dunque è più che normale che in tanti vogliano testare questa opzione e che rimangano magari interdetti davanti alla sua mancata attivazione, almeno in alcuni casi.

La prima cosa da dire è che se la modalità StandBy non funziona su alcuni iPhone è probabilmente perché non sono rispettati determinati parametri di utilizzo. Intanto il melafonino va collegato all’alimentazione, utilizzando un caricabatterie MagSafe compatibile, sia wireless che cablato. Ancora, il telefono andrebbe posizionato orizzontalmente, ma con una leggera angolazione e non dunque completamente dritto. Per finire, bisognerebbe accertarsi che il device sia fermo o e il suo schermo bloccato.

Seguendo tutti i suggerimenti appena riportati, la modalità StandBy dovrebbe funzionare correttamente. Se ciò ancora non avvenisse, bisognerà sincerarsi che questa è attiva dall’app Impostazioni, dunque dalla scheda StandBy e poi con ul comando On. In caso di pulsante acceso, potrebbe essere utile disattivare e riattivare di nuovo la funzione. In ultima istanza, dopo quest’ulteriore passaggio, è pure consigliabile riavviare il proprio telefono.

La modalità StandBy tornerà di certo utile a molti, perché consente di avere un rapido accesso a informazioni quali l’orario, le notifiche e i dati relativi a widget personalizzati. Per correttezza, è giusto anche ricordare che la specifica funzione è sempre attiva per i melafonini come i più recenti iPhone 14 Pro e Pro Max e i nuovissimi iPhone 15 che hanno la feature Always On Display a bordo. Senza quest’ultimo plus, il telefono andrà in stop dopo circa 20 secondi, in ogni caso e la sua funzionalità sarà di certo minore. I possessori di melafonini meno recenti e meno accessoriati dovranno tenerne conto e non pensare a qualche malfunzionamento in corso.

