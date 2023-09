Giornata importante per quanto riguarda la vendita dei biglietti di Juventus-Torino, considerando il fatto che la società bianconera da poco più di un’ora ha sbloccato totalmente la commercializzazione dei ticket. Anche per i tifosi ospiti, al netto della perdurante polemica sui social da parte di coloro che non intendono registrarsi al sito bianconero per concludere l’operazione. A differenza di quanto avviene con gli altri club di Serie A, infatti, qui occorre effettuare la procedura all’interno del sito ufficiale della società ospitante, facendo storcere il naso a tante persone in questi anni.

Parte ufficialmente la vendita dei biglietti di Juventus-Torino da oggi 19 settembre per le due tifoserie

A prescindere da queste considerazioni, va detto che la Juventus ha applicato una tariffa bloccata per le tifoserie ospiti, provando a venire incontro a chi viene da fuori dal punto di vista commerciale. Interessante anche la decisione di muoversi tanto in anticipo coi biglietti di Juventus-Torino, per una partita in programma tra più di due settimane. Basti pensare al fatto che i ticket del match tra Salernitana ed Inter, come osservato nella giornata di ieri, non siano ancora acquistabili. In questo caso, parliamo di un evento in programma tra undici giorni.

Come si nota nel comunicato della Vecchia Signora, il via ufficiale alla vendita dei biglietti di Juventus-Torino è arrivato alle 10 del 19 settembre, fermo restando che eventuali limitazioni verranno comunicate in seguito. Allo stesso tempo, c’è la svolta anche per il settore ospiti, con il via all’acquisto ugualmente dalle 10 del 19. Va evidenziato, tuttavia, che l’acquisto del settore ospiti sarà consentito ai soli possessori di fidelity card della squadra granata, come sempre avviene in queste circostanze.

Insomma, da adesso è possibile passare dalla teoria alla pratica con l’acquisto dei biglietti di Juventus-Torino per le due tifoserie.

Continua a leggere su optimagazine.com