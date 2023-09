Alcune settimane fa, il colosso di Seul ha rilasciato il primo aggiornamento beta alla One UI 6.0 per la serie Samsung Galaxy S23. Pochi giorni dopo, l’aggiornamento è stato rilasciato anche per i Galaxy A34 e A54. Ora, il produttore asiatico ha rilasciato l’upgrade della beta alla One UI 6.0 basato su Android 14 per la serie Samsung Galaxy S22 in Corea del Sud.

Come riportato da “SamMobile“, è stato annunciato sui suoi forum ufficiali in Corea del Sud che il programma della One UI 6.0 beta è adesso aperto agli utenti degli smartphone Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra nel Paese. Si tratta di un aggiornamento da 3GB fornito con la versione firmware S90xNKSU3ZWIA e adesso disponibile in Corea del Sud per coloro che hanno registrato i propri dispositivi al programma beta della One UI 6.0. Il nuovo aggiornamento porta sui telefoni anche la patch di sicurezza di settembre 2023. L’upgrade potrebbe essere rilasciato sui telefoni della serie Samsung Galaxy S22 in altri mercati nelle prossime settimane. Se possedete un Samsung Galaxy S22 in Corea del Sud e desiderate eseguire il beta test dell’aggiornamento One UI 6.0, potete installare l’app Samsung Members sul telefono, accedere all’app utilizzando il vostro account Samsung e fare click su One UI 6.0 Beta Banner del programma sulla homepage dell’app (questo se avete un telefono importato da uno dei mercati in cui il programma beta è stato attivato. Una volta completata la registrazione, potete andare su “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa” per installare il nuovo aggiornamento.

Tra le altre cose, la One UI 6.0 offre un’area di attivazione/disattivazione delle impostazioni rapide completamente riprogettata, un design aggiornato delle notifiche, app stock migliorate, un widget del lettore multimediale riprogettato e più opzioni di personalizzazione per i telefoni Galaxy. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

