Redmi ha annunciato in via ufficiale che il Redmi Note 13 Pro+ sarà fornito con certificazione IP68, resistente alla polvere e all’acqua, rendendolo il primo della serie Redmi Note ad avere una certificazione di grado IP. Il direttore generale di Redmi, Lu Weibing, ha scritto di recente un articolo dettagliato in cui ha spiegato i tre miglioramenti principali che sono stati apportati per ottenere il grado di protezione IP68 a bordo del telefono. Di seguito ecco le modifiche.

Per quanto riguarda l’aspetto del rinforzo strutturale, il Redmi Note 13 Pro+ comprende 19 componenti personalizzati, come la protezione dello schermo multistrato, una cover posteriore a doppio strato e dettagli sigillati tra cui il supporto della scheda SIM e il foro del perno di espulsione. Grazie alla resistenza interna, il dispositivo è dotato di Corning Gorilla Victus Glass e strutture chiave rinforzate con un telaio in lega di alluminio ad alta resistenza, angoli maggiormente rinforzati ed una scheda madre più spessa. L’acciaio inossidabile ed i polimeri migliorano la resistenza alle cadute. Infine, il Redmi Note 13 Pro+ è stato sottoposto a ben dieci test di tenuta all’aria aggiuntivi, tra cui schede Type-C, auricolari/altoparlanti e componenti del telaio, garantendo la conformità al 100% con lo standard IP68.

Redmi ha già confermato che il Redmi Note 13 Pro+ è dotato del processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra, basato sul processo a 4nm di TSMC. Secondo l’elenco TENAA, il dispositivo dovrebbe arrivare con un massimo di 16GB di RAM e fino a 1TB di spazio di archiviazione. Si prevede sia alimentato da una grande batteria da 5120mAh con supporto per la ricarica rapida da 120W. Nei teaser precedenti, Xiaomi ha annunciato che la serie Redmi Note 13 Pro presenta un sensore della fotocamera principale Samsung da 200MP. Il dispositivo è inoltre dotato di un display AMOLED con bordi curvi che offre una risoluzione 1.5K sulla parte anteriore. Lo schermo supporta anche una luminosità di picco di 1800nit, oscuramento ad alta frequenza a 1920Hz e uno scanner di impronte digitali posto sullo schermo.

