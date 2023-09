La caldaia a condensazione è una soluzione di riscaldamento capace di offrire performance più elevate rispetto ai modelli tradizionali, che non vengono più prodotti ormai da otto anni ma che possono comunque essere ancora installati. Una caldaia a condensazione dispone di un elettroventilatore che ha il compito di prelevare l’aria dall’ambiente esterno e al tempo stesso favorisce il rilascio dei prodotti di combustione in direzione del camino, che gestirà la loro dispersione. Il combustibile e l’aria entrano in maniera simultanea, così da garantire la possibilità della combustione all’interno di una camera stagna. Un meccanismo di funzionamento di questo tipo assicura un rendimento termico di oltre il 90% del combustibile che viene impiegato, visto che si recupera il calore laterale di condensazione del vapore che è presente nei fumi di combustione.

La differenza tra una caldaia a condensazione e un modello tradizionale

Alla luce di questo principio di funzionamento, nella caldaia a condensazione si verifica uno scambio a termico che garantisce il raffreddamento del vapore: in questo modo si ha a disposizione l’energia che occorre per fare in modo che l’acqua fredda possa essere pre-riscaldata e arrivare alla temperatura desiderata. In una caldaia tradizionale, che sia ad alto rendimento o meno, viene usata – invece – solo una porzione del calore che è stato prodotto dai fumi di combustione. In questo tipo di impianto, infatti, il processo di condensazione avrebbe un effetto corrosivo. Pertanto, la combustione genera del vapore acqueo che, però, viene disperso con il calore laterale, che non è altro che energia termica.

Quando conviene scegliere una caldaia a condensazione

Scegliere una caldaia a condensazione offre numerosi benefici, a cominciare dalla possibilità di ottimizzare i consumi: ciò vuol dire risparmiare il gas e avere a disposizione un rendimento superiore al 100%. Per altro, i fumi espulsi sono caratterizzati da una temperatura che è nettamente inferiore rispetto al solito, e ciò comporta un impatto ambientale minore. È vero che una caldaia a condensazione ha un prezzo più alto rispetto a una caldaia tradizionale, ma tale investimento è destinato a essere ammortizzato e poi ripagato nel corso del tempo, in virtù del risparmio in bolletta di cui si può beneficiare. Tanti sono i pregi delle caldaie a condensazione, che sono una garanzia di sicurezza e di silenziosità. Volendo, poi, è possibile combinare questo tipo di impianto con un sistema solare termico, al fine di produrre unicamente acqua calda sanitaria.

Le soluzioni migliori

Le caldaie a condensazione offrono le performance migliori in presenza di basse temperature, vale a dire nel momento in cui i termosifoni sono regolati per non risultare eccessivamente caldi. Ciò è possibile, fra l’altro, se un’abitazione è isolata in modo adeguato per impedire la dispersione di calore. È evidente, poi, che il risparmio che si può ottenere è tanto più elevato quanto maggiori sono le spese da sostenere per il riscaldamento: insomma, quanto più il clima è freddo e l’abitazione è ampia. Conviene prediligere una caldaia a condensazione anche quando, nel corso della giornata, la casa rimane spesso vuota, e di conseguenza l’impianto deve essere lasciato spento per parecchie ore.

Guida all’acquisto della caldaia

Scegliere con cura il tipo di caldaia da comprare è molto importante, visto che stiamo parlando di un impianto fondamentale per il benessere e il comfort abitativo. Come noto, il compito principale di una caldaia consiste nella produzione di acqua calda destinata a essere introdotta negli impianti di riscaldamento: in questo modo si può ottenere il calore di cui c’è bisogno per il riscaldamento degli ambienti. Se è vero che le caldaie non sono tutte uguali, ecco che vale la pena di prendere in considerazione modelli alternativi rispetto a quelli più tradizionali diffusi in passato: è il caso, appunto, delle caldaie a condensazione, capaci di garantire vantaggi concreti dal punto di vista economico e non solo.

Continua a leggere su optimagazine.com