Figli degli anni ’90 ma esplosi negli anni 2000, quando del pop punk si rischiava di perdere le tracce. I migliori album dei Blink 182 raccontano tutta l’evoluzione di un trio che ha saputo apportare al genere una minuziosa sperimentazione, assumendosi il rischio di alterare uno stile fin troppo definito grazie alla lezione di Green Day, Offpsring e Millencolin. Ecco i dischi di maggiore successo.

Enema Of The State (1999)

Il terzo album del gruppo e il primo per una major discografica, la MCA Records, è anche il più famoso. Enema Of The State il passaggio del gruppo da un sound più grezzo e underground a uno più melodico e accessibile, grazie anche alla produzione di Jerry Finn. L’album contiene alcuni dei brani più famosi del gruppo, come What’s My Age Again?, All The Small Things e Adam’s Song, che sono diventati dei classici del pop punk.

The Mark, Tom And Travis Show (2000)

Non un semplice album live, ma un vero e proprio resoconto dello show dei Blink 182 in cui musica e comedy trovano la combinazione perfetta. The Mark, Tom And Travis Show contiene l’inedito Man Overboard, con un video-parodia delle stesse clip della band.

Take Off Your Pants And Jacket (2001)

Take Off Your Pants And Jacket ha confermato la popolarità del gruppo, raggiungendo la prima posizione nella classifica degli album più venduti negli Stati Uniti, in Canada e in Germania. L’album contiene brani come The Rock Show, First Date e Stay Together For The Kids, che hanno ottenuto un buon successo di vendite e di passaggi radiofonici. L’album ha venduto oltre 14 milioni di copie nel mondo.

Blink-182 (2003)

Blink-182 segna una svolta: la band sceglie di scrivere testi più impegnati ed emozionali, e lo dimostrano i brani I Miss You e All Of This. Quest’ultima vanta la collaborazione con Robert Smith dei Cure, sufficiente per considerare il disco tra i migliori album dei Blink 182.

