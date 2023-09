Non è trascorsa neppure una settimana dalla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15, eppure oggi 19 settembre alcune fonti si stanno già concentrando sui prossimi iPhone 16 Pro, che avremo modo di toccare con mano tra circa un anno. Già, perché i soliti addetti ai lavori hanno deciso di prendere in esame questioni inerenti la fotocamera, alimentando a conti fatti rumors che abbiamo provato a portare alla vostra attenzione già durante il mese di luglio con altro approfondimento. Capiamo in quale direzione stiamo andando, in modo che tutti abbiano le idee chiare questo martedì.

Le prime indiscrezioni oggi sugli iPhone 16 Pro e sulla loro fotocamera: il punto della situazione

Parlare di sentenze sarebbe ovviamente frettoloso, ma è ugualmente interessante focalizzarsi sulle notizie di recente riportate dall’analista della catena di fornitura Ming-Chi Kuo, da sempre vicino alle vicende di casa Apple. Tutto ruota attorno al nuovo obiettivo tetraprismatico con zoom ottico fino a 5x, che abbiamo avuto modo di apprezzare con il freschissimo iPhone 15 Pro Max. Secondo la suddetta fonte, più in particolare, il prossimo anno la funzionalità si espanderà sia su iPhone 16 Pro che su iPhone 16 Pro Max. Insomma, sarà alla portata di un pubblico più vasto.

Tesi che è stata confermata tramite un post pubblicato su Medium, mentre occorre evidenziare le differenze tra i modelli attuali per contestualizzare meglio ogni discorso. Nell’iPhone 15 Pro Max, più in particolare, il sistema di lenti a tetraprisma ha un design “piegato” che gli consente di adattarsi all’interno dello smartphone. In questo modo, Apple ha avuto la possibilità di offrire uno zoom ottico fino a 5x e uno zoom digitale fino a 25x. In confronto, il più piccolo iPhone 15 Pro resta fermo allo zoom ottico fino a 3x, come abbiamo avuto modo di constatare nell’ultimo anno con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Qualora fossero confermate le voci sull’iPhone 16 Pro Max da 6,3 pollici, tutto diventerebbe più facile per Apple.

