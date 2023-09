La prima beta One UI 6.0 per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 potrebbe arrivare davvero molto presto. Secondo una fonte autorevole come SamMobile, già nella settimana appena iniziata, si potrebbe assistere alla distribuzione del primo pacchetto sperimentale dedicato. Non sarebbe poi così strano visto che, per i Samsung Galaxy S23, già siamo al terzo firmware di test dell’ultima interfaccia del produttore abbinata ad Android 14.

Naturalmente Samsung non ha chiarito esattamente quali siano i suoi piani. Eppure, possiamo ritenere più che verosimile che la beta di One UI 6.0 parta anche per i dispositivi foldable di ultima generazione nei prossimi giorni. D’altronde, per i suoi top di gamma, l’azienda ha sempre programmato delle fasi sdi test dei suoi update maggiori e giunti alle terza beta per i Galaxy S23, è normale che si proceda nella stessa direzione per le ammiraglie pieghevoli.

In quali paesi dovrebbe partire la terza beta One UI 6.0? Per i Samsung Galaxy S23 il programma di test è nel vivo in India, Corea, Germania, Polonia, Cina, Stati Uniti e Regno Unito. Probabilmente per i dispositivi Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 si procederà alla sperimentazione nelle stesse nazioni, magari però in tempi diversi. Come al solito, i possessori italiani dei due dispositivi non avranno la possibilità di testare l’aggiornamento in anteprima e dunque dovranno solo attendere la release finale del pacchetto quando disponibile per tutti. I tempi di attesa non saranno proprio brevi, con probabile distribuzione da fine ottobre a tutto il mese di novembre.

I Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 sono stati lanciati in piena estate con a bordo Android 13 e la One 5.1.1. L’aggiornamento iOS 16 sarà solo il primo rilascio previsto per i due top di gamma pieghevoli, visto il programma triennale di major update previsto da Samsung per tutti i suoi dispositivi mobili.

Continua a leggere su optimagazine.com