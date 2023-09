Nome: Barbara

Cognome: Gambatesa

Anno di nascita: 1997

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Tiktoker

Chi è Barbara Gambatesa

Barbara Gambatesa è una giovane influencer classe 1997. Da quando aveva 3 anni si è innamorata del mondo del ballo, e negli anni si è specializzata nel reggaeton, il twerking, la danza classica e il latino americano. Barbara, per sua stessa ammissione, va in palestra tutti i giorni. Su Instagram supera i 500 mila follower mentre su TikTok è seguita da quasi 4 milioni di follower.

Tra i suoi contenuti vediamo momenti di vita di tutti i giorni, i suoi momenti in palestra, le sue uscite con gli amici e i siparietti con il fidanzato. La sua fama è esplosa nel 2022, quando su TikTok ha condiviso il video della sua laurea nel quale vediamo i docenti della commissione indugiare nell’osservarla mentre stringe loro la mano in un vestito sobrio. Recentemente, tuttavia, il suo nome è ricomparso in trend sui social e su Google per una polemica su un pizzaiolo che le avrebbe fatto pagare la consumazione nonostante la proposta di Barbara di concordare uno scambio di storie in cambio del pranzo.

La polemica per la pizza

Nella sostanza, Barbara Gambatesa si sarebbe recata presso la pizzeria di un noto pizzaiolo e avrebbe proposto di pranzare in cambio di alcune storie sui social e contenuti dedicati.

Una volta ordinato il pranzo, però, ha scoperto che doveva pagare. Ciò ha indignato l’influencer, che ha deciso di cancellare le storie senza più fare pubblicità al locale. Il proprietario, che in quel momento non era presente, ha spiegato che tra i due non ci sarebbe mai stato alcun accordo scritto, mentre Barbara sostiene di aver preso accordi a voce con un dipendente.

La vicenda ha riacceso il dibattito sui diritti e doveri degli influencer e dei ristoratori.

