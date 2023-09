La domanda per gli iPhone 15 sembra essere davvero copiosa. Non ci sono dati ufficiali relativi ai preordini, ma diversi analisti sostengono che i melafonini nuovi di zecca stanno letteralmente andando a ruba in tutto il mondo. Anche senza voler scomodare i dati a livello globale, possiamo ragionare semplicemente su quanto viene fuori dall’Apple Store italiano al tentativo di acquisto di uno dei modelli di quest’anno.

Sembra proprio che i melafonini in preordine da venerdì scorso abbiano cominciato a lasciare il segno anche in Italia. Il perché è presto detto: già oggi 19 settembre, provando ad ordinare la variante di proprio interesse, in quasi nessun caso la spedizione è garantita al day one di inizio vendite dei telefoni, ossia già questo venerdì 22 settembre. I tempi di attesa per la consegna sono diversi e si allungano via via che ci si avvicina agli esemplari più accessoriati Pro e Pro Max.

Qualche esempio è d’obbligo per chiarire quanto tempo bisognerà attendere per avere il proprio iPhone 15. Per i modelli standard e Plus, la consegna è programmata dal prossimo 4 ottobre nella gran maggioranza dei casi. Volendo comprare il proprio nuovo telefono online sul sito Apple infatti, la data di prima consegna è appunto quella appena indicata. Le cose peggiorano sensibilmente se si punta ad un iPhone 15 Pro o Pro Max. Soprattutto per quest’ultimo, la situazione è la seguente: simulando l’acquisto di una variante da 128 GB in titanio blu ad esempio, la spedizione è pianificata nella finestra temporale che va dal 18 al 25 ottobre.

Secondo quanto affermato dall’analista Kuo in queste ore, Apple starebbe già correndo ai ripari per aumentare la produzione soprattutto dei suoi modelli Pro. Il tutto, di certo, anche per organizzarsi al meglio in vista delle festività di fine anno e non perdere potenziali acquirenti dei suoi prodotti di punta.

