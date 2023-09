Quali sono le novità iOS 17 più interessanti e che vale la pena provare subito? L’aggiornamento è stato reso disponibile nella serata di ieri 18 settembre. In molti hanno già installato il corposo firmware: ecco dunque una cinquina di funzioni che varrà la pena testare subito.

La prima novità iOS 17 da utilizzare è senz’altro la modalità standby. Questa consente di ottenere importanti informazioni sempre a disposizione, quando il telefono è in pausa. Le schermate attive sono tre: la prima mostra i widget impostati sul telefono, la seconda include le foto dalla libreria e la terza visualizza un grande orologio. La stessa modalità consente di tenere sotto osservazione anche le notifiche, per essere sempre aggiornati sulle attività dello smartphone.

Come novità iOS 17 c’è anche quella che permette di personalizzare la propria foto contatto, visibile a tutti i nostri interlocutori quando li chiamiamo e inviamo un messaggio. L’autonomia di scelta è infinita tra foto, memoji, animoji o schermate di colori e caratteri a piacere. Il nuovo aggiornamento Apple introduce anche una rinnovata procedura per trasformare più facilmente le immagini (o le sezioni di queste) in adesivi. Con un semplice tocco su una foto, sarà semplicissimo trasformarla in sticker dal menù dedicato.

Infine, tra le novità iOS 17 da provare subito c’è la possibilità di privare le URL di navigazione di qualsiasi informazione di tracciamento. In questo modo, l’esperienza in rete degli utenti sarà completamente riservata e non contribuirà alla raccolta di dati per fini pubblicitari. L’opzione è abilitata automaticamente per la navigazione, ma può essere attivata anche manualmente. Restando nel campo delle feature utili per la sicurezza, l’ultimo aggiornamento di Apple consente anche di condividere in modo sicuro le password nel portachiavi iCloud con amici e familiari.

