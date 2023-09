Vs dei Pearl Jam arriva nel momento giusto: è il 19 settembre 1993, due giorni dopo uscirà In Utero dei Nirvana e la scena grunge è già minacciata da altri colossi come Alice In Chains e Soundgarden. Eddie Vedder e soci, tuttavia, hanno già imposto la loro identità con Ten: la formula hard rock trova la sua amalgama nella voce intensa del frontman, ma anche da quelle sfumature funk che fino a quel momento nel grunge sono state timidamente pronunciate.

Animal è uno dei tanti cuori pulsanti del disco: frenetica, con il basso di Jeff Ament che vola altissimo e il groove di Dave Abruzzese che lo insegue dignitosamente. Rispetto a Ten, Vs si presenta come una svolta più crudaiola, sempre meno avvezza ai compromessi e alla ricerca del pezzo radiofonico. I Pearl Jam sono veramente così: rabbiosi ma non rissosi, militanti del dolore ma non depressi, repressi ma non annichiliti. Eddie Vedder sputa fuoco e acqua in W.M.A., quasi la loro Sympathy For The Devil, ma in Blood sputa proprio sangue.

Non mancano i momenti pop come Rearviewmirror, ma è un pop veramente pop, senza la spavalderia del piacere a tutti. Si potrebbe dire altrettanto di Rats, ma è in Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town, che troviamo la ballatona acustica e desertica che sarà il marchio di fabbrica dei Pearl Jam. Non manca nemmeno la canzone strappalacrime che troviamo in Indifference, di un’intensità che supera ogni ballad che la band abbia sfornato in più di 30 anni di carriera.

Con Vs dei Pearl Jam il grunge trova il suo componente più saggio, il ponte di collegamento tra l’hard rock di qualche annetto prima, il funk più contemporaneo e lo stesso grunge, che in questo disco perde la sua sfumatura punk per strizzare l’occhio al cantautorato.

