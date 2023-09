Su Amazon è presente un’offerta alquanto interessante che riguarda l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, dispositivo che può essere acquistato con uno sconto maggiore rispetto a qualche tempo fa. Se quindi state pensando di acquistare un nuovo iPhone, sicuramente può essere una soluzione affidarsi all’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 14 Mezzanotte. Approfondendo ciò che propone quest’oggi il famoso sito di e-commerce, si può notare come sia stato effettuato uno sconto del 9% sul prezzo consigliato in precedenza di 879 euro, arrivando quindi al costo finale di 799 euro.

Interessante il nuovo taglio al prezzo dell’iPhone 14 con offerta Amazon aggiornata oggi in Italia

Altra promozione interessante, dunque, dopo quella esaminata la scorsa settimana. Come si può notare c’è un piccolo risparmio in più che può far sicuramente comodo e senza dubbio l’aspetto più interessante è la pronta consegna. C’è infatti disponibilità immediata su Amazon per questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, ciò significa che non bisogna attendere per riceverlo direttamente a casa propria. Non ci sono poi costi aggiuntivi relativi alla spedizione e con Amazon si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, in questo modo tutti potranno approfittare dell’offerta e pagare questo iPhone 14 in più step, senza sborsare l’intera cifra in un’unica volta.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo top di gamma dello scorso anno targato Apple sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Si può contare poi sul processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee e non manca chiaramente la connettività 5G.

Il comparto fotocamere è decisamente più evoluto, per scatti di qualità in ogni condizione di luce, potendo poi contare anche sulla modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps e la modalità Azione per riprese stabili senza sbalzi. Migliorata anche la batteria che può contare fino a 20 ore di riproduzione video. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su tale iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna.