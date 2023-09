Samsung dovrebbe lanciare presto la nuova serie di tablet Galaxy Tab A9. Si dice che la linea includa il Galaxy Tab A9 e il Galaxy Tab A9 Plus. Lo scorso mese di agosto il modello Plus è stato avvistato su Geekbench: adesso, è toccato al modello base giungere sulla famosa piattaforma di benchmarking. L’elenco ha rivelato che il Samsung Galaxy Tab A9 è dotato di una CPU che dispone di 6 core che arrivano a 2GHz insieme a 2 core che hanno una velocità di clock di 2,20GHz. Il processore è abbinato anche alla GPU Mali-G57 MC2. In merito a ciò, il tablet molto probabilmente sarà alimentato dal processore MediaTek Helio G99, abbinato a 4GB di RAM.

Inoltre, l’avvistamento di GeekBench ha anche confermato che il Samsung Galaxy Tab A9 lavorerà con il sistema operativo Android 13. Dando uno sguardo ai risultati del benchmark, il nuovo tablet del colosso sudcoreano ha ottenuto 735 punti nel test single core. D’altro canto, i risultati multi core hanno avuto un punteggio di 1766 punti. In modo particolare, questi risultati affermano che il dispositivo sarà caratterizzato dal SoC Helio G99. In merito al precedente avvistamento sull’elenco di certificazione BIS, il dispositivo sarà alimentato da una grande batteria da 5100mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 15W.

Il Samsung Galaxy Tab A9 è anche recentemente apparso sulla piattaforma di certificazione TDRA con il numero di modello SM-X110 (versione solo Wi-Fi). Inoltre, l’elenco FCC ha rivelato che il nuovo tablet misurerà 210,7mm di lunghezza e 124,7mm di larghezza; il device sfoggerà sul retro un singolo sensore della fotocamera, e sarà dotato di una porta USB Type-C e un jack audio da 3,5mm situato nella parte bassa del device. Sfortunatamente, il marchio deve ancora annunciare ufficialmente questo prodotto, ma le certificazioni suggeriscono che il suo lancio è ormai alle porte.

