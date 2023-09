Mancano ancora mesi al possibile lancio del Samsung Galaxy S24, ma sono già trapelati diversi dettagli sulla prossima serie di telefoni di fascia alta del produttore asiatico. Dopo aver fatto debuttare i Samsung Galaxy S23, una linea di smartphone di fascia alta quasi perfetta, sarà difficile per il colosso di Seul realizzare un device ancora migliore. Almeno per i potenziali acquirenti del Samsung Galaxy S24 Ultra, l’azienda sudcoreana potrebbe riservare una bella sorpresa.

Come riportato da “SamMobile“, si diceva che il produttore asiatico riporterà i chip Exynos con la serie Samsung Galaxy S24 e che soltanto le unità in Cina e negli Stati Uniti fossero dotate del processore Snapdragon 8 Gen. 3. Si prevedeva che le unità in altri Paesi fossero dotate del chipset Exynos 2400. Ciò avrebbe deluso i fan che godono di prestazioni e durata della batteria eccellenti sui loro telefoni della serie Samsung Galaxy S23, grazie al processore Snapdragon 8 Gen. 2 For Galaxy. Tuttavia, ora viene affermato che tutte le unità Samsung Galaxy S24 Ultra, indipendentemente dal Paese o dalla Regione, utilizzerebbero esclusivamente il processore Snapdragon 8 Gen. 3. Tutti i telefoni Samsung Galaxy S24 Ultra saranno dotati del processore Snapdragon 8 Gen. 3, schermo Super AMOLED LTPO (possibilmente da 6,8 pollici) con una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz e un minimo di 16GB di RAM. Si dice che questo telefono avrà almeno 256GB di spazio di archiviazione e arrivi fino a 2TB.

I Samsung Galaxy S24 e S24+ potrebbero utilizzare il chip Exynos 2400 in alcuni Paesi e il processore Snapdragon 8 Gen. 3 in altri. Secondo quanto riferito, questi telefoni hanno 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Secondo quanto riferito, presenteranno anche il pannello Super AMOLED LTPO simile a quello del Samsung Galaxy S24 Ultra, anche se in dimensioni più piccole (6,1 pollici per Galaxy S24 e 6,7 pollici per S24+). Si prevede che tutti e tre i telefoni siano dotati di schermi QHD+ Dynamic AMOLED 2x, altoparlanti stereo, un lettore di impronte digitali in-display, 5G, Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.3, NFC e una porta USB 3.2 Type-C.

