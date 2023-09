Qual è l’orario di uscita iOS 17 oggi, in questo lunedì 18 settembre? Nel corso dell’evento Apple di martedì scorso 12 settembre, è giunta conferma ufficiale dell’update nella giornata corrente. Era già abbastanza chiaro quali fossero i piani dell’azienda di Cupertino per l’aggiornamento software e dunque si è trattato solo di averne la certezza. Allo stesso modo, ora sappiamo già intorno a quale ora inizierà l’invio della distribuzione del corposo firmware in Italia.

Saranno più o meno le ore 19 quando le notifiche di download dell’aggiornamento iOS 17 giungeranno sugli iPhone supportati. L’orario di riferimento è infatti quello standard in cui l’azienda di Apple è solita inviare i suoi aggiornamenti software, sia quelli maggiori che i firmware con poche novità ma (più o meno) importanti correzioni di bug e falle di sicurezza. Gli italiani in possesso di un melafonino supportato farebbero bene a tenersi pronti per quell’ora, tenendo magari a disposizione una rete Wi-Fi per il download del pesante pacchetto (al posto della loro rete mobile).

Dopo aver chiarito l’orario di uscita di iOS 17 per noi italiani, è fondamentale sottolineare un’ultima volta quali sono gli iPhone supportati dall’aggiornamento nuovo di zecca. Naturalmente gli iPhone 15 appena lanciati arriveranno con la specifica versione software, poi Il firmware corposo giungerà per tutti gli iPhone 14, gli iPhone 13, iPhone 12 e iPhone 11. Il rilascio è garantito anche per iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e iPhone SE (di seconda e terza generazione). Al contrario t melafonini meno recenti, a partire dall’iPhone X, resteranno fermi a iOS 16 e riceveranno solo eventuali pacchetti di sicurezza quando necessario.

In attesa dell’uscita di iOS 17, nelle prossime ore, consigliamo di fare un po’ di manutenzione al proprio telefono, dunque cancellare applicazioni non in uso, fare pulizia di vecchi contenuti e provvedere anche ad una copia di backup del proprio telefono per ogni evenienza.

