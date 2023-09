Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla piattaforma di streaming. Le trame sono relative alla settimana che va dal 18 al 22 settembre 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

Di seguito le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Emine è distrutta per la fine della sua storia con Faruk e ne ignora il motivo. La ragazza non sa che lui è stato costretto a farlo perché deve sposare Seline. Mujgan ritrova un suo ex storico. Burhan riappare nella sua vita dopo vent’anni con un intento preciso: riconquistarla. Ma come reagirà la sorella di Mehdi?

La reazione del fratello di Mujgan non tarderà, che sarà infuriato per un altro motivo. Grazie a Burnhan, l’uomo scopre che Zeynep era andata a trovarlo senza prima averlo avvertito. Rientrata a casa, la ragazza avrà un duro confronto col marito, che perderà il controllo con lei al punto tale da compiere un atto ignobile.

Il giorno successivo, Zeynep proverà con tutte le sue forze ad uscire di casa per andare al lavoro, ma ad attenderla ci sarà una brutta sorpresa. Infatti Mehdi l’ha chiusa dentro contro la sua volontà. Zeynep è una donna in trappola. Come uscirà da questa situazione?

Continua a leggere su optimagazine.com.