Arriva dalla Gran Bretagna e affronta problematiche adolescenziali, ma non solo. Everything Now è la nuova serie Netflix in arrivo il prossimo 5 ottobre. Creato da Ripley Parker e prodotta dalla Left Bank Pictures, Everything Now è strutturato in 8 episodi, diretti da Dionne Edwards,Charlie Manton, Laura Steinel e Alyssa McClelland.

Everything Now – Trama

Mia è una ragazza di 17 anni che torna a casa dopo un periodo di cura presso un istituto per un disturbo alimentare. A Londra si ritrova dopo mesi catapultata nuovamente nel mondo caotico delle scuole superiori, dove i loro compagni hanno vissuto le loro esperienze e avventure senza di lei. Mia decide di scrivere una lista di desideri e obiettivi da raggiungere nella vita. Tra innamoramenti, party, crisi, presto si rende conto che non tutto può essere pianificato.

Everything Now – Cast

Sophie Wilde (Talk to Me) è Mia, la protagonista di Everything Now. Con lei Vivienne Acheampong (The Sandman) nel ruolo di sua madre e Alex Hassell , che interpreta suo padre. Il medico che ha in cura la ragazza, il dottor Nell è Stephen Fry. Ecco il cast della serie:

Sophie Wilde

Lauryn Ajufo

Jessie Mae Alonzo

Harry Cadby

Noah Thomas

Robert Akodoto

Vivienne Acheampong

Alex Hassell

Sam Reuben

Niamh McCormack

Stephen Fry l

Kiran Krishnakumar

Sephora Parish

Continua a leggere Optimagazine