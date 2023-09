Elisa al Forum di Assago (Milano) per un unico concerto-evento natalizio in programma a dicembre. An Intimate Christmas One Special Night Only è il nome dello spettacolo che la vedrà protagonista il 16 dicembre; i biglietti saranno a breve disponibili.

In una data unica, Elisa al Forum di Assago sarà dal vivo con “An Intimate Christmas – One (Special) Night Only”. A dare la notizia, la stessa Elisa durante i TIM Music Awards. A proposito della serata ha anticipato che sul palco non sarà sola e che con lei ci saranno tanti ospiti del panorama musicale italiano: “Sarà una serata speciale. Un solo appuntamento, proprio come è il Natale, con tanti ospiti e in scaletta anche tanti brani della tradizione natalizia”.

In scaletta brani classici del repertorio natalizio, per l’occasione cantati in una inedita versione da Elina.

Dopo lo show “An Intimate Night”, l’artista torna sul palco con la versione natalizia del suo show intimo e si sposta al Mediolanum Forum di Assago (Milano): dopo il trionfo a suon di sold out dei concerti portati nei teatri a dicembre scorso, e le due date andate esaurite in ogni ordine di posto in poche settimane all’Arena di Verona a giugno (“An Intimate Night in Arena”), Elisa porterà la sua musica nella grande dimensione del palasport.

Biglietti pet Elisa al Forum di Assago

I biglietti per Elisa al Forum di Assago con “An Intimate Christmas – One (Special) Night Only” saranno attive da mercoledì 20 settembre (dalle ore 16.00) per tutti e martedì 19 per gli iscritti al fanclub (sempre dalle ore 16.00).