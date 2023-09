Ci sono alcuni fattori che dobbiamo prendere in esame oggi per quanto concerne la questione della vendita dei biglietti di Salernitana-Inter. Il match è sempre più vicino, visto che la Lega ha deciso di anticipare la partita a sabato 30 settembre, alle 20:45, per consentire ai nerazzurri di preparare la partita di Champions League contro il Benfica. Dunque, è inevitabile che questa mattina i tifosi delle due squadre siano a caccia di informazioni utili per farsi trovare pronti nel momento in cui sarà possibile procedere con l’acquisto. Vediamo come stanno le cose al momento.

Nuovi riscontri sulla vendita dei biglietti di Salernitana-Inter ad oggi, verso l’anticipo del 30 settembre

Rispetto a quanto riportato pochi giorni fa con un altro articolo, quali novità sono trapelate a proposito dei biglietti di Salernitana-Inter. In primo luogo, ora non ci sono più dubbi che il settore ospiti resterà collocato in Curva Nord, come avvenuto negli ultimi due anni. I lavori che porteranno allo spostamento nei distinti verranno ultimati tra poco più di due mesi, quindi tra dieci giorni le disposizioni per l’Arechi non cambieranno. Detto questo, è altrettanto certo che per i tifosi di casa arriveranno comunicazioni ufficiali entro e non oltre 48 ore, in merito a prezzi e modalità di acquisto.

Possibile che per il settore ospiti vi siano annunci con qualche giorno di ritardo. Presumibilmente entro la fine di questa settimana, in quanto le autorità dovranno valutare come gestire l’afflusso di tanti interisti presenti nel Sud Italia. Probabile che il suddetto settore preveda anche la tessera del tifoso per i residenti in provincia di Salerno, fermo restando che molti altri si accomoderanno nei Distinti. Come avvenuto la scorsa primavera senza alcun problema di ordine pubblico. I rapporti tra le due tifoserie, infatti, sono tutto sommato abbastanza buoni.

Insomma, ancora un po’ di pazienza e sapremo tutto sulla vendita dei biglietti di Salernitana-Inter.