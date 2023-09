La terza beta Ona UI 6.0 arrivata sui Samsung Galaxy S23 sta dando ottimi riscontri. L’update sperimentale è giunto la settimana scorsa in paesi selezionati come gli Stati Uniti, ma anche in Germania. Il firmware ha introdotto soprattutto la risoluzione di numerosi problemi e pure qualche funzione aggiuntiva. Una di queste riguarda la gestione delle applicazioni e potrebbe tornare molto utile.

Fino alla seconda beta One UI 6.0, Samsung ha previsto l’aggiornamento automatico di tutte le app di sistema, senza alcun intervento da parte dell’utente finale, al momento dell’update ad un firmware più recente. Al contrario, con la terza beta appena giunta, le cose sono completamente cambiate. Gli sviluppatori hanno fatto in modo che sia il possessore del telefono a scegliere se adeguare tutti o solo alcuni strumenti. Questo tipo di distinzione tornerà utile in diverse occasioni: ad esempio, quando potrebbe essere il caso di non installare una versione più recente di un tool perché notoriamente pieno di bug; ancora, qualcuno potrebbe non coler eseguire la procedura per strumenti che in realtà non utilizza e potrebbero solo occupare più memoria.

Grazie all’ultima novità One UI 6.0 appena riferita, gli utenti ritroveranno una nuova sezione all’interno della scheda aggiornamento denominata “Scegli le app da aggiornare”. Scegliendola, si accede ad una schermata in cui possono essere selezionati solo gli strumenti che si vogliono adeguare. L’attualizzazione di questi ultimi dunque avviene insieme a quella del firmware. Qualsiasi altro tool, al contrario, potrà sempre essere adeguato a piacimento e manualmente.

La terza beta One UI 6.0 non sarà forse l’ultimo test sperimentale per l’interfaccia software. Il percorso di sperimentazione dovrebbe durare ancora diverse settimane, con l’arrivo del download finale dell’aggiornamento associato ad Android 14 per novembre o giù di lì. Il condizionale è d’obbligo, la tabella di marcia non è stata ufficializzata da Samsung e le ipotesi riportate potrebbero subire dei cambiamenti.

