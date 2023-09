Appare come sempre in costante evoluzione una delle app di messaggistica istantanea più popolari al mondo, se pensiamo che in queste ore risultano in arrivo gli avatar animati nelle videochiamate su WhatsApp per Android. Si tratta di un plus di cui si parla già da alcuni mesi, se pensiamo che le prime tracce di sviluppo sotto questo punto di vista erano venute a galla già nel mese di giugno. Dopo alcune beta a tema, ora i tecnici pare siano pronti per rendere disponibile un aggiornamento dell’applicazione focalizzato proprio su questa novità, garantendo un valore aggiunto all’utenza.

Siamo ad un passo dagli avatar animati nelle videochiamate su WhatsApp per Android, tramite apposito aggiornamento

Dunque, non sono in sviluppo solo i canali WhatsApp, come abbiamo riportato alcuni giorni fa, ma anche altri aspetti della nota applicazione. Cosa sappiamo, al momento, a proposito dello sbarco degli avatar animati nelle videochiamate su WhatsApp per Android? Le anticipazioni venute a galla oggi 18 settembre sono molto chiare, in quanto lo sviluppo di questa funzionalità sembra essere completo. Già, perché l’azienda la sta ora rendendo disponibile per tutte le prove del caso ad alcuni beta tester.

Dopo aver installato l’apposito aggiornamento WhatsApp, dovremmo imbatterci in alcuni banner informativi. Ad esempio, il primo dovrebbe riportare quanto segue: “Utilizzo del tuo avatar durante le chiamate“. Il secondo, invece, la seguente nota: “Quando passi al tuo avatar, imiterà i movimenti e le espressioni facciali in tempo reale“. Si può anche disattivare la funzione durante la videochiamata per mostrare il vero volto. Fortunatamente, le chiamate continueranno ad essere crittografate end-to-end anche se l’utente dovesse decidere di utilizzare gli avatar.

Allo stato attuale, non ci sono informazioni su quando Meta lancerà le videochiamate avatar nella versione stabile di WhatsApp, ma dovremmo essere davvero vicini.

