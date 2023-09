La scorsa settimana è arrivato il debutto ufficiale della tanto attesa nuova serie Apple iPhone 15, già disponibile in preordine con le vendite che prenderanno il via a partire dal prossimo 22 settembre. La gamma comprende iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Adesso, prima della vendita, sono stati rivelati i dettagli riguardanti la capacità della batteria e della velocità di ricarica rapida della linea dei nuovi iPhone 2023. Andiamo a scoprirne insieme i dettagli.

Il colosso di Cupertino è famoso per essere riservato per quanto riguarda la batteria e le specifiche di ricarica dei suoi prodotti. Grazie ad un database normativo cinese, sono stati rivelati questi dettagli. Secondo l’elenco, il modello base di iPhone 15 è alimentato da una batteria da 3349mAh con velocità di ricarica di 12.981Wh e con una con una differenza di 70mAh rispetto all’iPhone 14. L’iPhone 15 Plus ospita una grande batteria da 4383mAh che supporta una potenza di 16.950Wh. D’altra parte, l’iPhone 15 Pro ospita una batteria da 4383mAh mentre l’iPhone 15 Pro Max sarà alimentato da una batteria da 4422mAh. Il primo offre una velocità di 12,70Wh, mentre il secondo viene fornito con una potenza di 17,109Wh.

Stando alla pubblicazione giapponese Mac Otakara, i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro sono in grado di raggiungere velocità di ricarica di picco fino a 27W grazie all’alimentatore USB-C compatibile. Tuttavia, la fonte dell’articolo rimane poco chiara al momento, ma l’iPhone 15 Pro sembra mantenere le stesse velocità di ricarica del predecessore, l’iPhone 14 Pro. È stato anche rivelato che i modelli di iPhone 14 Pro possono essere caricati fino a 27W grazie all’alimentatore USB-C da 30W di Apple: quindi, è possibile supporre che anche i nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max presenteranno queste velocità di ricarica.

