È risaputo che a Paranoid dei Black Sabbath dobbiamo tanto, come del resto accade per qualsiasi magnum opus degli artisti che hanno riscritto la storia del rock. Il disco, pubblicato il 18 settembre 1970, si colloca in un momento in cui i conterranei Led Zeppelin e Deep Purple hanno già insegnato al mondo intero che esiste un mondo oltre il surf rock e oltre la psichedelia, fatto di riff dalle lame ben arrotate e pura potenza blues. Ecco, da quest’ultima parola i Black Sabbath si discostano forse senza volerlo: il primo album Black Sabbath è stato una bomba, ha sdoganato il tritono, ha gettato un manto oscuro sulla scena internazionale e ha proposto un modello mai sentito prima.

Non che i quattro di Birmingham schifino il blues, ma la loro voglia di raccontare lo smarrimento di un’intera civiltà costretta a sopportare con impotenza l’orrore del Vietnam e una concezione dell’amore ancora incatenata alla tradizione chiede uno sforzo maggiore: il blues non ha quel linguaggio. Così in cinque giorni nasce Paranoid, con la Vertigo ancora sotto i fumi del successo di Black Sabbath e pronta a rilanciare quella band che porta con sé il profumo della novità.

Il sound “zozzo”, il totale abbandono di ogni perfezione, le ritmiche lente fino allo sfinimento sono un qualcosa di mai sentito. Con Paranoid, i Black Sabbath gettano le basi del doom metal che ancora oggi è una delle migliori varianti del doom metal. Qualche esempio? Planet Caravan, la diabolica Iron Man, Electric Funeral e Hands Of Doom sono il cuore cannibale del disco: riff che ti dividono in due, un ritmo lento e viscerale, un Tony Iommi in splendida forma che domina dalla pungente War Pigs alla title-track che, diciamolo, è la punta insanguinata di diamante del disco.

La guerra (War Pigs) e il disorientamento generazionale (Paranoid) rendono necessario il ricorso alla distopia (Iron Man) con una formula che no, non è affatto blues ma che di blue ha l’attitudine, sempre tendente al nero. Dopo Paranoid dei Black Sabbath il mondo del rock non sarà più lo stesso. Figuriamoci dopo Master Of Reality, di cui parleremo sicuramente.

Continua a leggere su optimagazine.com