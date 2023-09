Dopo l’uscita nelle sale Quando ha cominciato anche la sua avventura sulle piattaforme digitali. Si sono così riaccesi i riflettori su Quando, la pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Walter Veltroni. E’ lo stesso Walter Veltroni a dirigere la trasposizione cinematografica della sua narrazione affidando i ruoli principali di Quando a Neri Marcorè e Valeria Solarino.

La storia ha il consueto tono nostalgico e l’andamento lento che sono il marchio di fabbrica inconfondibile di Walter Veltroni. Con Quando Walter Veltroni scrive una sorta di autobiografica personale e collettiva degli ultimi 31 anni della storia italiana e mondiale. Il pretesto narrativo è surreale. Walter Veltroni immagina che un giovane militante comunista, colpito dall’asta di una bandiera rossa durante i funerali di Enrico Berlinguer, finisca in coma per ben 31 anni.

Al suo miracoloso risveglio Neri Marcorè , assistito da un’affascinante suora Valeria Solarino, farà i conti con un mondo completamente cambiato nei tratti generali e più intimi e personali. Walter Veltroni ci fa così rivivere il Crollo del Muro di Berlino e dell’URSS, la fine del Partito Comunista Italiano, l’avvento dei telefonini e dei social, l’ascesa di Silvio Berlusconi e tanto , tanto altro ancora. Il protagonista scopre anche di aver una figlia concepita prima di finire in coma.

Quella di Walter Veltroni è una macchina del tempo. Guardando la pellicola è facile immedesimarsi nel personaggio, ridere del suo stupore per le novità tecnologiche come l’alzacristalli elettrici, intristirsi per quel che poteva esser e non è stato.

Proviamo anche noi a fare uno sforzo di fantasia con Walter Veltroni. Proviamo ad immaginare come sarà il mondo e la nostra vita tra 31 anni ? Tecnologia, partiti, relazioni personali e familiari, eroi ? Cosa potrebbe succedere nei 31 anni della nostra forzata assenza ?

