Si conclude La Ragazza e L’Ufficiale 2, in onda stasera su Canale5 con l’ultima puntata. Come sempre, anche nella domenica del 17 settembre vedremo tre nuovi episodi.

In questa seconda stagione, ambientata otto mesi dopo la conclusione della precedente, il rapporto tra Seyit e Sura non è più lo stesso. Oltretutto, Petro ha stretto una forte amicizia con la ragazza, e per l’ex ufficiale turco è una coltellata alle spalle dato che il suo presunto amico è il responsabile di tutti i suoi guai. Entrano in scena nuovi personaggi, come la famiglia di Murvet, una giovane turca che sarà il nuovo interesse amoroso di Seyit.

Ecco le anticipazioni sui tre episodi che vedremo stasera. Si parte dal 2×14:

Dopo l’omicidio, Alya chiede aiuta a Seyit, che la nasconde per non farla trovare dai soldati. L’albergo viene perquisito e Sabri, che prende le difese della ragazza, viene portato via e rinchiuso nell’avamposto. Il comandante e’ chiaro: se gli consegneranno l’assassina, rivedranno il bambino. Ali e Yahya cercano di intercedere per Sabri, ma invano, vanno così alla ricerca di Seyit. Ali va a casa di Emine e scopre che Alya e’ li’.

A seguire, l’episodio 2×15:

Alya viene catturata dai soldati al molo. Il soldato responsabile della cattura la conduce da Petro. Qui la ragazza scopre di essere diventata merce di scambio. Petro infatti ha intenzione di farla passare per la responsabile dell’omicidio del capitano Billy, ottenendo in cambio l’immunità e l’uscita dal paese in totale sicurezza.

La serata si conclude con l’episodio 2×16:

Seyit rientra in albergo dopo aver trascorso la notte in giro per la città, nel tentativo di assopire il dolore per la partenza di Sura. Ad accoglierlo trova Murvet, che ha lasciato casa in fretta e furia, perché i soldati stanno setacciando ogni singola abitazione alla ricerca di Alya. Quest’ultima viene sorpresa al porto e Yaver la porta immediatamente da Petro.

L’appuntamento con l’ultima puntata de La Ragazza e L’Ufficiale 2 è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:50.

