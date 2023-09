Stash e i The Kolors a Domenica In dopo il successo di ItaloDisco, prima in classifica da 10 settimane e adesso disponibile anche in versione inglese per il mercato americano.

14 anni di carriera e tante hit, numerosi dischi d’oro e di platino, un successo che ora sembra essere intenzionato a varcare i confini nazionali. In Svizzera, ItaloDisco è disco d’oro; in America è appena uscita la versione in lingua inglese. Una canzone nata in modo spontaneo, in studio di registrazione, nel mood sereno e festoso che traspare in ogni nota.

ItaloDisco è entrata nel cuore e nelle playlist di tante persone. Stash ne è consapevole e commenta: “Stiamo toccando con mano il fatto di essere entrati nella vita delle persone”.

A una settimana dall’uscita del brano “ho visto la nonna e la nipotina cantare il ritornello a memoria”. Ha capito lì di essere riuscito a raggiungere un pubblico trasversale. “Per un artista pop entrare nella vita delle persone e colorare i momenti della vita delle persone penso sia il gol più assoluto”, aggiunge.

Ma cos’è che ha colpito così tanto di ItaloDisco?

“Io penso che le persone abbiano letto una genuinità di base. Quando sei in studio non registri solo le melodie e le parole, registri uno stato d’animo, e in quel momento eravamo particolarmente leggeri, spensierati, felici. Questo secondo me è il vero ingrediente di ItaloDisco”, dice Stash.

Nel corso dell’intervista con Mara Venier c’è spazio anche Maria De Filippi. Del resto, tutto è partito da Amici.

“Maria è stata la prima che ha visto in noi un potenziale. Maria è mammà”, le parole di Stash Fiordispino che custodisce sempre nel cuore l’esperienza nel talent show di Canale 5, sotto la guida di Maria De Filippi, di cui poi è diventato anche docente di canto.