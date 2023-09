La nuova linea iPhone 15 di Apple è ora ufficiale e la risposta di Samsung ai nuovi dispositivi del suo concorrente arriverà con i Samsung Galaxy S24 il prossimo anno. Il colosso di Seul, tuttavia, non pensa solo al prossimo futuro, come dimostra il fatto che ha già registrato il marchio Samsung Galaxy S25, ovvero il suo prossimo top di gamma, previsto per febbraio 2025, e dunque ancora molto lontano nel tempo.

Come riportato da “SamMobile“, l’azienda asiatica è solita registrare i nomi dei prossimi smartphone, ma sembra che abbia iniziato a fare tutto questo molto più rapidamente rispetto al passato. Il Samsung Galaxy S25 non è l’unico smartphone del 2025 per cui il colosso di Seul ha già registrato il nome: ha anche adottato misure per proteggere il marchio Samsung Galaxy Z Fold 7 anche se manca ancora quasi un anno al prossimo Samsung Galaxy Z Fold 6 lontano dal lancio. Tuttavia, si tratta solo di documenti legali che non ci dicono nulla su questi dispositivi se non come verranno chiamati. Quindi, se non vedete l’ora che arrivi il Samsung Galaxy S25, aspetterete molto tempo per scoprire cosa offrirà il dispositivo in termini di specifiche, caratteristiche e aggiornamenti rispetto al Samsung Galaxy S24 del prossimo anno.

Per coloro che non vogliono aspettare e hanno voglia di acquistare subito un nuovo telefono di punta, il colosso di Seul ha alcune ottime offerte sul Samsung Galaxy S23 Ultra di cui potete approfittare, incluso un cachback di 300 euro se deciderete di acquistare il telefono entro la giornata di oggi 17 settembre. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

