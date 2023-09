La Ragazza e L’Ufficiale è tratto da una storia vera: questo è il motivo per cui la serie turca si è conclusa solo dopo due stagioni. Stasera su Canale5 è andata in onda l’ultima puntata, che mette la parola fine alla travagliata storia d’amore tra Seyit e Sura.

Il racconto è tratto dal romanzo di Nermin Bezmen, la nipote del vero Kurt Seyit. Nelle pagine del libro, la scrittrice ha svelato retroscena aggiuntivi relativi a suo nonno e al rapporto con i due grandi amori della sua vita: la giovane dama russa Alexandra “Sura” Verjenskaya e la ragazza turca Murvet, che il pubblico di Canale5 ha conosciuto nella seconda stagione.

Il finale della vera storia tra Seyit e Sura è raccontata anche nella serie de La Ragazza e L’Ufficiale. Non c’è nessun lieto fine per la coppia. Seyit, ormai sposato con Murvet (che lui chiama Murka), saluta la sua amata Sura, che è in partenza su una nave in direzione Parigi, per gettarsi tutto alle spalle e iniziare una nuova vita. E’ un addio toccante e commovente, che spingerà anche Seyit ad andare avanti con la sua vita e impegnarsi nel suo matrimonio con Murvet, dalla quale avrà anche delle figlie.

E Sura che fine fa? Dopo un certo periodo, la ragazza trova l’amore e si sposa. Seyit, rimasto in Turchia al fianco di sua moglie, non avrà alcun rimpianto delle scelte compiute. Nella vita reale, i due ex amanti continuano una corrispondenza tramite lettere, fino a quando Seyit si ammala di tubercolosi durante uno dei suoi viaggi di lavoro. Il turco morirà nel 1945 togliendosi la vita poiché non voleva rappresentare un peso per la sua famiglia.

La trama dell’intera serie turca si ispira a fatti realmente accaduti che fanno da sfondo alla storia d’amore principale. C’è la Prima Guerra Mondiale in una Istanbul dove l’Impero Ottomano sta per essere debellato ed è sotto il controllo degli inglesi.

Per coloro interessati ad approfondire la storia vera de La Ragazza e L’ufficiale, vi consigliamo i due libri di Nermin Bezmen: “Kurt Seyt & Shura” (1992), e “Kurt Seyt & Murka” (1994).

