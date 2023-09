Ispirata al racconto di Edgar Allan Poe, arriva su Netflix “La caduta della casa degli Usher“, miniserie gothic horror in 8 episodi creata da Mike Flanagan, che è anche il regista. Lo show è prodotto da Intrepid Pictures, con Trevor Macy, Emmy Grinwis, Michael Fimognari e Melinda Nishioka, con lo stesso Flanagan come produttori esecutivi.

I fratelli Roderick e Madeline Usher hanno reso l’azienda di famiglia, la Fortunato Pharmaceuticals, un vero e proprio impero. La loro dinastia, però, inizia a sgretolarsi man mano che gli eredi iniziano a morire per mano di una misteriosa donna.

La serie sarà disponibile in Italia in streaming dal 12 ottobre 2023.

Molti degli interpreti che compondono il cast de La caduta della casa degli Usher hanno lavorato già in serie come Hill House, Bly Manor, Midnight Mass e The Midnight Club. Tra questi ci sono:

Carla Gugino

Bruce Greenwood

Mary McDonnell

Carl Lumbly

Samantha Sloyan

T’Nia Miller

Rahul Kohli

Kate Siegel

Sauriyan Sapkota

Zach Gilford

Willa Fitzgerald

Katie Parker

Malcolm Goodwin

Michael Trucco

Henry Thomas

Mark Hamill

