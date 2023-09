È trapelata un’immagine promozionale per il prossimo Samsung Galaxy S23 FE che mostra il design generale e le quattro opzioni di colore che adotterà il prossimo smartphone Fan Edition. Il rendering, trapelato via “MSPowerUser”, offre anche uno scorcio del nuovo colore viola che il colosso di Seul riporterà dalla serie Galaxy S9. Il rendering conferma il nome Samsung Galaxy S23 FE, il design in stile S23 del telefono con pannelli piatti e ritagli per fotocamera individuale e, ancora una volta, quattro opzioni di colore: viola, grafite, bianco e verde lime/menta.

Come riportato da “SamMobile“, i nomi ufficiali di questi colori non sono del tutto chiari, ma a prescindere, il Samsung Galaxy S23 FE sembra avere una finitura lucida ed anelli metallici attorno alle tre fotocamere posteriori che si abbinano al colore del pannello posteriore. Sebbene il colosso di Seul debba ancora confermare la disponibilità ed i dettagli sui prezzi, prevediamo che questo dispositivo costerà più del Galaxy A54 e meno del modello base Galaxy S23. In sostanza, il dispositivo Fan Edition dovrebbe essere un’alternativa più economica al Galaxy S23. Si prevede che adotti un chipset di fascia alta, ma non della generazione attuale, ovvero un SoC Exynos 2200 e/o Snapdragon 8 Gen. 1.

Altre specifiche potrebbero includere un display AMOLED da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, opzioni di archiviazione da 128 e 256GB, una batteria da 4500mAh e una combinazione di fotocamere da 50MP + 8MP (ultra-wide) + 12MP (teleobiettivo). Il produttore sudcoreano potrebbe rilasciare il Samsung Galaxy S23 FE prima della fine dell’anno, ma alcuni mercati potrebbero ottenere il dispositivo più tardi nel primo trimestre del 2024. A parte questo rendering trapelato, oggi la società sudcoreana ha anche accidentalmente elencato il Samsung Galaxy S23 FE sul Samsung Pay spagnolo portale, confermando il nome del telefono e la compatibilità con la piattaforma di pagamento mobile. Inutile dire che più fughe di informazioni incontriamo, più sembra che si stia preparando per il rilascio del telefono, che ormai dovrebbe essere molto vicino.

