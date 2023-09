Xiaomi ha di recente confermato che la prossima settimana (si dice giovedì 21 settembre) lancerà in Cina gli smartphone della serie Redmi Note 13, che includerà i seguenti dispositivi: Redmi Note 13, Note 13 Pro e Note 13 Pro+. Il sub-brand Xiaomi ha già rivelato i dettagli del display della serie: adesso, in alcuni nuovi post su Weibo, Redmi ha svelato una serie di informazioni sulla fotocamera dei nuovi smartphone Note 13, oltre a confermare il processore sulla variante Pro+. La serie Redmi Note 13 di prossima generazione arriverà come successore della linea Redmi Note 12 dello scorso anno.

Le specifiche tecniche della prossima serie Redmi Note 13 vengono rivelate attraverso i teaser condivisi da Xiaomi sul suo account Weibo, che ha confermato i dettagli del processore e della fotocamera dei nuovi smartphone. L’ultimo teaser condiviso dal brand conferma le specifiche di visualizzazione del Redmi Note 13 Pro+. Questo device sarà dotato di un sensore della fotocamera Samsung ISOCELL HP3 da ben 200MP ed apertura f/1.65. Includerà una funzione Smart ISO Pro che regolerà in automatico l’uscita ISO a seconda della situazione. I teaser rivelano anche il supporto per OIS ed EIS per la registrazione video senza vibrazioni.

Xiaomi conferma che il prossimo Redmi Note 13 Pro+ sarà il primo smartphone della serie a sfoggiare un display AMOLED curvo 1.5K da 6,7 pollici con luminosità di picco di 1800 nit, frequenza di aggiornamento di 144Hz più elevata ed uno scanner di impronte digitali integrato. L’OEM cinese equipaggerà il telefono con Corning Gorilla Glass Victus, 1,5 volte più robusto alle cadute e due volte più resistente ai graffi, che andrà a migliorare la protezione del pannello. Il produttore, inoltre, conferma che il dispositivo avrà un piccolo mento di 2,37mm e, sotto la scocca, sarà alimentato da un processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra fabbricato su un processo a 4nm. Detto ciò, non ci resta che aspettare dettagli ufficiali dalla società cinese per capire quando arriverà la serie Redmi Note 13 anche nei mercati europei e la fascia di prezzo.

