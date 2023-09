Siamo ancora in pochi a considerare i retroscena della vita di un artista, un sottobosco che comprende l’immenso lavoro dei parolieri, dei compositori, dei produttori e degli arrangiatori. Le più belle canzoni scritte da Franco Migliacci ci raccontano proprio questo: dietro una grande canzone portata al successo da un altrettanto grande interprete, c’è tutta la poesia di un paroliere. Scopriremo che tantissimi successi della canzone italiana portano proprio la sua firma.

Nel Blu Dipinto Di Blu (1958)

Vincere la negatività di una brutta giornata con il sogno di dispiegare le ali e volare via. Così Franco Migliacci butta giù le prime righe di Nel Blu Dipinto Di Blu, e il genio di Domenico Modugno fa il resto con l’intuizione del ritornello-tormentone: “Volare, oh oh”. Un brano che arriva primo al Festival di Sanremo e terzo all’Eurovision Song Contest non ha certo bisogno di presentazioni.

In Ginocchio Da Te (1964)

Recentemente tornata alla ribalta grazie al mash-up con Toxicity dei System Of A Down, In Ginocchio Da Te fu scritta da Migliacci e composta da Bruno Zambrini. Nei primi tempi Gianni Morandi non voleva inciderla perché la riteneva distante dalle sue canzoni, ma successivamente il brano vinse il Cantagiro e divenne disco d’oro.

C’Era Un Ragazzo Che Come Me Amava I Beatles E I Rolling Stones (1966)

Franco Migliacci e Gianni Morandi accolsero il suggerimento del batterista Mauro Lusini, che si presentò a loro canticchiando un motivetto in inglese maccheronico. La storia è ben nota: il brano fu censurato dalla Rai perché criticava la guerra del Vietnam, nonché un Paese amico dell’Italia.

Ma Che Freddo Fa (1969)

Tra le più belle canzoni scritte da Franco Migliacci non possiamo tralasciare Ma Che Freddo Fa, scritta su una musica di Claudio Mattone per una Nada ancora 15enne. “Ma questa vita cos’è, se manchi tu?”.

