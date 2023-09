La ricordiamo per Non Voglio Mica La Luna, ma tra le canzoni di Fiordaliso c’è molto di più. Decollata al Festival di Sanremo con Non Voglio Mica La Luna, Fiordaliso si è sempre distinta per le sue straordinarie capacità vocali, grazie alle quali è capace di spaziare dalle ballate più struggenti alle hit più grintose.

Non Voglio Mica La Luna (1984)

Questo brano è il suo più grande successo che l’ha resa famosa in Italia e all’estero. Si tratta di un pop romantico che esprime il desiderio di una donna di avere un amore semplice e sincero, senza pretese eccessive. La canzone ha partecipato al Festival di Sanremo del 1984, classificandosi al quarto posto, e ha vinto il Festivalbar dello stesso anno. Ha anche raggiunto la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti in Italia.

Oltre Il Cielo (1985)

Oltre Il Cielo è una canzone dal ritmo incalzante e dal testo ottimista, che invita a guardare oltre le difficoltà e a sognare in grande. Ancora oggi il brano è tra i più apprezzati del repertorio di Fiordaliso.

Fatti Miei (1986)

Fatti Miei ha mostrato il suo lato più profondo. Si tratta di una canzone intensa che esprime la voglia di libertà e indipendenza di una donna che non si lascia condizionare dalle opinioni altrui. La canzone ha partecipato al Festival di Sanremo del 1986, classificandosi al decimo posto.

Il Portico Di Dio (1991)

Il Portico Di Dio ha segnato il suo ritorno sulle scene dopo alcuni anni di assenza. Si tratta di una canzone spirituale e commovente, che parla della fede e della speranza in Dio.

Sei Bellissima (1998)

Cover della canzone del 1975 di Loredana Bertè, reinterpretata con uno stile più moderno. La canzone ha ottenuto un buon riscontro di vendite e di passaggi radiofonici, ed è stata inserita nell’album omonimo, composto da altre cover di brani famosi.

